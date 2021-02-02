«الإعصار» يستعين بـ«الكتيبة 37» لمواجهة «الشبح»!

مراد المصري (دبي)

أعاد فريق حتا بناء صفوفه خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية، وذلك من خلال القيام بعشر صفقات رئيسية شملت تغيير اللاعبين الأجانب الأربعة، وضم 3 لاعبين مواطنين ومثلهم مقيمون، بمجموع 10 صفقات جديدة، إلى جانب إنهاء عقد الحارس أحمد ديدا بالتراضي.

ومن خلال نظرة إلى قائمة «الإعصار» في دوري الخليج العربي لكرة القدم، فإنه قام بإشراك 29 لاعباً بالفعل في مبارياته الـ 14 الماضية، منهم اثنان من الصفقات الجديدة، وهما السويدي ناهير بيسارا ومحمد درويش، مع توقعات بمشاركة بقية الصفقات الثمانية الأخرى توالياً بداية من الجولة المقبلة عندما يواجه الوصل، ليرتفع العدد تدريجياً إلى 37.

وفرضت ظروف خارجة عن الإرادة على حتا إشراك هذا الكم من اللاعبين، بحكم الإصابات والغيابات الاضطرارية، إلى جانب التغيير الفني باستبدال المدرب كونتيس بالصربي فلاديمير الذي يسعى لمنح اللاعبين المتميزين خلال التدريبات والتحضيرات الفرصة للمشاركة، وتحديداً الشباب الذين أثبتوا قدرات واعدة في المباريات الماضية.

ويُحسب لحتا قدرته على إنهاء عقود لاعبيه الأجانب بالتراضي، من أجل تجنب تكلفة مالية زائدة، إلى جانب الاعتماد على سياسة الإعارة في صفقتي الأوزبكي خامداموف من النصر والبرازيلي جوناتاس من الشارقة.

وكان بارزاً مشاركة المقيمين في صفوف الفريق خلال الفترة الماضية، حيث يعتبر الأرجنتيني برايان راميريز ثاني أكثر لاعب مشاركة بمجموع دقائق 957 دقيقة، والإيفواري جونير خامس أكثر مشاركة بمجموع 804 دقائق.



