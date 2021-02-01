«المسبار».. أمل وريادة

أيام قليلة، وتدشن الإمارات احتفالاتها بيوبيلها الذهبي بوصول «مسبار الأمل» إلى مدار المريخ، والذي يشكل حدثاً وطنياً تاريخياً وإنجازاً عربياً وعالمياً، وخطوة نوعية للبشرية، تجسد ريادة الدولة في تعزيز الصناعات الفضائية في المنطقة، وتكشف عن جيل جديد من الشباب الإماراتيين من رواد الفضاء، وأصحاب المعارف وعلماء المستقبل.

أيام ويشاهد العالم عزيمة القيادة الرشيدة وتصميمها على تحويل الفكرة واقعاً في أقل من ست سنوات، ونجاح رهانها على الإنسان وإمكانات الشباب، وتحقيق أهدافها في بناء كوادرنا ومعارفنا في مختلف القطاعات التنافسية، لتكون الإمارات الخامسة عالمياً بالوصول إلى الكوكب الأحمر.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يتابعان الاستعدادات لدخول المسبار مدار كوكب المريخ، ويحفزان همم وطاقات الفريق لمضاعفة الجهد لضمان وصول آمن للمسبار في التاسع من فبراير الحالي.

«الخمسين عاماً القادمة» تتضمن خططاً طموحة لمستقبل الدولة، تبدأ بهذا المنجز العلمي الكبير الذي يساهم في بناء الاقتصاد المعرفي، بعد أن شكل المسبار المصنّع محلياً، وبكوادر وطنية إلهاماً لطيف واسع من العلماء والباحثين في مجال العلوم والتكنولوجيا، ومنعطفاً تنموياً في مسيرة الإمارات، ورافعة أساسية في اقتصادها الوطني.

"الاتحاد"