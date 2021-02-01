7 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية





أبوظبي (وام)

صعدت مؤشرات الأسواق المالية المحلية، خلال الجلسة الأولى من تعاملاتها في شهر فبراير اليوم، بالتزامن مع ارتفاع وتيرة سيولة التداولات التي ضخت الجزء الأكبر منها بعض المحافظ المحلية والأجنبية.

ومع الارتفاع المسجل الذي استهلت به الأسواق تعاملاتها، فقد بلغت مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في ختام الجلسة نحو 7 مليارات درهم، وذلك وفقاً لما يظهره الرصد اليومي للتداولات.

وكانت قيمة الصفقات المبرمة في الأسواق تجاوزت 700 مليون درهم، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 258 مليون سهم نفذت من خلال 6691 صفقة.

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.59 % بالغاً مستوى 2696 نقطة، فيما أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند 5634 نقطة بزيادة نسبتها0.74 % مقارنة مع الجلسة السابقة.

وساهمت التداولات المكثفة على شريحة من الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي في دعم المكاسب المتحققة، فقد ارتفع سهم إعمار بنسبة وصلت الى 3.5% بالغاً 3.86 درهم ولحق به إعمار مولز الى 1.83 درهم، كما صعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني الى 11.65 درهم وبنك دبي الإسلامي الى 5.01 درهم.

وفي سوق أبوظبي فقد ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول الى مستوى 14.88 درهم، كما صعد سهم بنك أبوظبي التجاري الى 6.45 درهم، وسهم الدار العقارية الى 3.59 درهم، وأغلق سهم اتصالات عند 19.88 درهم.



