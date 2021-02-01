«يوتيكو» إلى طرح أولي في «سوق دبي»

دبي (الاتحاد) - قالت شركة يوتيكو للمرافق اليوم الاثنين إنها تعتزم الإدراج في سوق دبي المالي هذا العام، وإنها تسعى لتقييم عند ثلاثة مليارات درهم (817 مليون دولار).

وقالت يوتيكو إنها تسعى لإدراج أولي وإن مستشاريها يجرون مفاوضات بشأن طرح عام أولي هذا العام. وأضافت في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني أنها تخطط لإدراج ما بين 20 بالمئة و30 بالمئة من أسهم الشركة.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله"، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 3، لسنة 2021 بإدراج أسهُم الشّرِكات المُساهِمة في أسواق الأوراق الماليّة بإمارة دبي.

وقال ريتشارد مينيزيس الرئيس التنفيذي ليوتيكو «إنه من قبيل المصادفة إصدار مرسوم إدراج جميع الشركات المساهمة الخاصة، والشركات الخاصة الدولية التي تحقق ما يزيد على 50 بالمئة من أرباحها في الإمارات العربية المتحدة، في أسواق الأوراق المالية المحلية».