حكومة المستقبل

حصول أفراد المجتمع على خدمات حكومية نوعية، مرتبط بشكل مباشر بجودة الحياة ومؤشراتها.. وتأمين أرقى مستوى من الخدمة، هدف عملت على تحقيقه حكومة الإمارات، عبر خطط ومبادرات، تقوم بشكل رئيسي على القنوات الذكية، وتسهيل الوصول إليها، خاصة في ظل البنية التحتية التكنولوجية المتوافرة في الدولة.

الإمارات تؤمن بأن حكومات المستقبل هي الأكثر اعتماداً على الأدوات الرقمية في إيصال الخدمة للمجتمع؛ لذلك شكّلت القنوات الذكية، ولأول مرة، أساساً في نظام النجوم لتصنيف خدمات الجهات الحكومية الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في خطوة لتحقيق هدف وضع في عام 2013 لحكومة جميع خدماتها رقمية، كما تتيح التنافس بين مختلف المؤسسات لتحقيق الريادة في هذا المجال.

بشكل استباقي ومرن، تعمل الحكومة على إحداث نقلة نوعية لتطوير منصة رقمية موحدة تقدم الخدمات الحكومية كافة، وتسريع وتيرة نقل تلك الخدمات إلى المنصة، وتقليص عدد مراكز الخدمات خلال عامين بنسبة 50%، وربط مستوى التصنيف بالأداء الرقمي للمؤسسات مع الجمهور، سعياً للوصول إلى أفضل حكومة في العالم.

"الاتحاد"