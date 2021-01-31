«هب 71» تطلق شراكات جديدة لتنمية المواهب





أبوظبي (الاتحاد)

أقامت هب 71 منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، شراكتين جديدتين مع منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار، وكلية INSEADالشرق الأوسط لتنمية المواهب في عاصمة الإمارات وجذب قدرات علمية وتكنولوجية جديدة إلى مجتمعها التقني المتنامي.

وستستفيد كل مؤسسة من خلال شراكات Hub71 الأكاديمية الجديدة من شبكة شركاء منظومة التكنولوجيا والمرشدين الخبراء لدعم الطلاب والخريجين بالإضافة إلى حصول شركاتها الناشئة على أولوية الوصول إلى برنامج Hub71 للحوافز.

وتشمل الشراكات المفيدة للطرفين أيضاً ورش عمل في مجال الابتكار وبرامج مشتركة وفعاليات وهاكاثون إضافة إلى إمكانية الوصول إلى مكاتب العمل المشتركة WeWork x Hub71 في Hub71.

كما سيتم تسهيل توظيف المتخرّجين وحصولهم على فرص تدريب في شركات Hub71 الناشئة، مما يزيد فرص العمل المتاحة وينمّي مجموعة المواهب التي تزخر بها أبوظبي.

وقالت حنان هرهره اليافعي، الرئيس التنفيذي لـ Hub71: «ستزود شراكاتنا مع المؤسسات الأكاديمية عالمية المستوى الطلاب ورواد الأعمال بالأدوات اللازمة لتطوير مهاراتهم الرقمية ومعارفهم وخبراتهم التكنولوجية، حتى نخرّج الجيل القادم من رواد الأعمال الذين سيعملون على الحفاظ على استمرارية الابتكار في أبوظبي.

وأضاف« يواجه عدد من القطاعات والمؤسسات الصغيرة والكبيرة صعوبة في تعيين المواهب الرقمية اللازمة لتقود التحول التكنولوجي في أبوظبي، وبالتالي، نستعدّ لمتطلّبات المستقبل من خلال تنمية المواهب التي تزخر بها أبوظبي وتحتاج إليها شركاتنا الناشئة وذلك عبر صقل المهارات المناسبة لضمان نمو واستمرارية قطاع التكنولوجيا العالمي في عاصمة الإمارات».

من جهته، قال بيتر زمسكي، بروفسور الاستراتيجية والابتكار في Eli Lilly نائب العميد، عميد الابتكار في INSEAD:« يسعدنا ككلية إدارة أعمال معروفة على مستوى العالم العمل على تنمية المواهب ودعم التحول الرقمي والابتكار في أبوظبي بالتعاون مع Hub71.

فستتيح هذه الشراكة فرصاً هائلة لمجتمع INSEAD وتمكّن أفراده من التعاون والتواصل مع منظومة ديناميكية من المبتكرين والشركات الناشئة في واحدة من أكثر البيئات تطلعاً للمستقبل في العالم.

وقالت البروفسورة نهال شبراك، الرئيسة التنفيذية لمنتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار: تتماشى شراكتنا الجديدة مع Hub71 مع أحد أهدافنا الاستراتيجية المتمثلة ببناء الشراكات وإعداد المنظومة لدعم الابتكار الآمن وتحقيق النمو.

ويعمل منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار أيضاً مع شركائه على صقل مهارات الطلاب ورواد الأعمال للمساهمة في تحويل مدينة العين بالتحديد إلى اقتصاد إقليمي قائم على التعلّم والمعرفة.



