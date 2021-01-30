وطن الإبداع

للإمارات مكانة إقليمية وعالمية رائدة تحرص القيادة الحكيمة على تعزيزها وتعظيمها لتتواصل مسيرة التنمية والازدهار. للدولة أيضاً قيم راقية تتبناها وتعمل على ترسيخها، في مقدمتها التسامح والتعايش.. وتقدير وتكريم واحتضان أصحاب المواهب والإنجازات والكفاءات الاستثنائية في شتى صورها.

فتحت الإمارات بابها منذ الآباء المؤسسين، بأريحية تامة، للمقيمين من شتى الجنسيات.. والآن حان الوقت ليواصل أولئك الذين يمثلون قيمة مضافة للدولة وللحضارة الإنسانية، من المستثمرين والعلماء والمثقفين والمخترعين والباحثين والفنانين، مسيرة إنجازاتهم في المجتمع، تحت علم وبهوية وجواز الإمارات.

إنه شرف ورعاية كريمة من القيادة الرشيدة، تمنح بموجبها الدولة للإنسانية أفضل الفرص لتحقيق مزيدٍ من الإنجازات والابتكارات التي ستتجاوز ثمارها بالتأكيد الحدود لتشمل الملايين عبر العالم.

بذلك، سيصبح مجتمعنا أكثر ثراءً، وستزداد قوتنا الناعمة بدمج واستيعاب الكوادر الجديدة في النسيج الاجتماعي للوطن، بما يضمن انطلاقة رائعة ودفعة قوية، بضخ دماء جديدة في شرايين منظومة العمل والإنتاج.

سيسهم ذلك بالتأكيد في تعزيز تنافسية ومكانة الدولة كمركز حضاري عالمي وبؤرة إلهام وتنوير وإشعاع علمي وثقافي باستقطاب نخبة الكفاءات، في وقت يواجه فيه العالم تحديات جديدة غير مسبوقة تتطلب تفكيراً خلاقاً ومبدعاً للعبور إلى المستقبل.

"الاتحاد"