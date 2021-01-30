النمسا تخالف 96 أجنبياً لقواعد عزل «كورونا»

ضبطت الشرطة النمساوية مخالفة 96 أجنبياً من أوروبا للقواعد المتعلقة بجائحة كورونا بشأن دخول النمسا والعزل العام الوطني، وذلك في منتجع سانت أنطون آم آرلبرج للتزلج.

وقال رئيس بلدية سانت أنطون، أحد أبرز المنتجعات في النمسا، هذا الأسبوع، إن العشرات من السائحين الشبان من أوروبا قدموا إلى مدينته مؤخراً وتحايلوا على قواعد العزل العام، التي تبقي على مصاعد التزلج مفتوحة أمام السائحين دون الفنادق.

وقالت قوة الشرطة في مقاطعة تيرول بغرب البلاد، في بيان مساء الجمعة، إنه جرى «فحص وتغريم هؤلاء وهم من بريطانيا والدنمرك والسويد ورومانيا وألمانيا وأستراليا وأيرلندا وبولندا».

وأضاف البيان أن العملية نفذها مساء الجمعة 15 ضابطاً، وأن من ضبطت مخالفتهم للقواعد سيتحملون غرامات تصل إلى 2180 يورو (2650 دولاراً).

وسجلت النمسا، وهي دولة لا يتجاوز عدد سكانها تسعة ملايين نسمة، 413208 إصابات بفيروس كورونا و7703 وفيات حتى الآن. وانخفضت معدلات الإصابة اليومية بالفيروس إلى قرابة 1500 حالة مقارنة بمعدلاتها وقت ذروة التفشي عند أكثر من تسعة آلاف حالة في نوفمبر تشرين الثاني، لكن تلك المعدلات تشهد انخفاضاً بطيئاً الآن.

وتفرض البلاد حالياً ثالث إجراءاتها للعزل العام منذ 26 ديسمبر كانون الأول، مع إغلاقها المتاجر التي تقدم السلع غير الأساسية. وفرضت قيوداً أكثر صرامة على دخول البلاد في الفترة من 19 ديسمبر إلى 10 يناير كانون الثاني لإبعاد محبي التزلج، مما دفع القادمين إليها من جميع دول أوروبا تقريباً إلى الخضوع للحجر الصحي.

ولم تحدد الشرطة بالضبط المخالفات التي ارتكبها هؤلاء، إلا أنها قالت إنهم خرقوا إجراءات العزل العام وقواعد الهجرة، إلى جانب قانون تسجيل العناوين التي يقيمون فيها.



