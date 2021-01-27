عالم بلا مرض

التزام الإمارات بمساعدة العالم على مكافحة المرض والجوع، هو التزام تاريخي ومبدأ راسخ، انعكست نتائجه بتربع الإمارات في صدارة الدول المقدمة للمساعدات الإنسانية، والداعمة للبرامج والمبادرات الأممية والتحالفات الدولية المختصة في القضاء على الأمراض المعدية، إلى جانب العمل بشكلٍ وثيقٍ مع الشركاء لحشد الدعم والتمويل لتلك البرامج.

وفي إطار هذا الالتزام الإنساني، تأتي مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مجال استئصال الأمراض، حيث كان لالتزام سموه الشخصي بصمات عالمية واضحة في مكافحة شلل الأطفال، إضافة إلى توجيهات سموه لمؤسسات الإغاثة المحلية بتعزيز الخدمات الصحية، ما كان له أثر إيجابي في تمكين العاملين في القطاعات الطبية بمواجهة فيروس كورونا، والتخفيف من حدة أكبر أزمة صحية عالمية في القرن الحالي.

وتمتد مبادرات سموه لمكافحة الأمراض المدارية المهملة، من خلال دعم سموه مركز كارتر بـ10 ملايين دولار، سيراً على خطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي حرص على تمكين المركز منذ ثلاثين عاماً للقيام بدوره في مكافحة داء دودة غينيا، وخفض الإصابات بالمرض بنسبة 99.99% منذ عام 1986.

لا يمكن للمجتمعات أن تنمو في ظل المرض والجوع والجهل، وهي مظاهر مجتمعية تعمل الإمارات على مكافحتها في المجتمعات النامية، من خلال توجيه برامجها الإغاثية والإنسانية لإقامة المشاريع التنموية، من مدارس ومراكز صحية ومستشفيات، ومراكز إيواء وتأمين الغذاء، واستئصال الأمراض؛ بهدف بناء مجتمعات صحية ومستقرة وآمنة ومزدهرة.

«الاتحاد»