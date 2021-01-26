دبلوماسية السلام والتنمية

سمعة الإمارات وما تحظى به من مكانة عالمية رفيعة، هما نتاج عقود من الدبلوماسية القائمة على مرتكزات وثوابت مستمدة من قيم وتقاليد راسخة قام عليها الاتحاد قبل نحو خمسين عاماً، أساسها الإنسانية، وبذل الجهود لتعزيز التقارب والتعايش بين شعوب العالم، على اختلاف أديانهم وأعراقهم وألوانهم؛ لأن مواجهة تحديات البشرية لا تكون إلا بالتعاون والوحدة.

رؤية قيادتنا الرشيدة لدبلوماسية الدولة، كما حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تقوم على عناصر محددة، تكفل إقامة علاقات متميزة مع مختلف دول العالم، وهي التوازن والاحترام المتبادل، وتعزيز ثقافة الحوار، وترسيخ عوامل السلام والأمن والاستقرار والتنمية.

الإمارات تنخرط بقوة مع مختلف القضايا الدولية، عبر دبلوماسية نشطة، دعماً للجهود المبذولة لفض النزاعات في العالم، وتقريب وجهات النظر، وتبذل كل ما أُوتيت في سبيل الوصول إلى عالم خالٍ من النزاعات والاقتتال.. عالم تنعم أجياله الحالية والمستقبلية بالازدهار والتنمية.

رؤية إماراتية للعمل الدبلوماسي تعلي من القيم الإنسانية وتعظم الإيجابيات، كان أثرها واضحاً خلال أزمة «كورونا» العالمية، فقد استطاعت الإمارات أن تكون في مقدمة الدول المستجيبة لاحتياجات المجتمعات الصحية، والمشجعة على الابتكارات العلمية، والداعمة لمختلف الجهود الهادفة إلى مكافحة «الجائحة»، وأنموذجاً لأرقى وجوه التعاون الإنساني.

"الاتحاد"