«أسترازينيكا»: لن نستطيع بيع لقاح «كورونا» للقطاع الخاص

قالت شركة «أسترازينيكا» لصناعة الأدوية، في بيان بالبريد الإلكتروني اليوم الثلاثاء، إن جميع جرعات اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» متاحة فقط في الوقت الحالي من خلال الاتفاقيات الموقعة مع الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مبادرة كوفاكس و«لا يمكن إتاحة اللقاحات للسوق الخاصة».

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة قولها، إنه في إطار الاتفاق مع مؤسسة فيوكروز البرازيلية، سيتم توفير أكثر من 100 مليون جرعة من لقاح «أكسفورد - أسترازينيكا» في البرازيل، ولكن بالشراكة مع الحكومة الاتحادية.

وتؤيد الحكومة البرازيلية شراء القطاع الخاص 33 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.