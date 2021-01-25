صندوق النقد: تغير المناخ خطر على الاستقرار الاقتصادي

واشنطن (رويترز) - قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الاثنين، إن الصندوق يعتبر تغير المناخ خطراً أساسياً على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وحددت معالم خططه التي تهدف للمساعدة في تركيز الاستثمارات على التقنيات الخضراء التي ستعزز النمو العالمي.

وأبلغت جورجيفا قمة التكيف مع تغير المناخ أن الناتج الاقتصادي العالمي قد يزيد 0.7 % على مدار السنوات الخمس عشرة المقبلة، وقد تتوفر ملايين الوظائف إذا واصلت أسعار الكربون الارتفاع باطراد وزادت الاستثمارات في البنية التحتية الخضراء.