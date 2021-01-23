رسالة الإمارات

يمثل التعليم مجالاً خصباً لعطاء الإمارات المتعدد والمتجدد، محلياً وإقليمياً ودولياً.. وإنسانياً. ففي هذا القطاع الحيوي للبشرية وتقدمها ورفاهيتها، تتجسد أنبل القيم والمبادئ الأخلاقية الجليلة التي تتبناها الدولة.

لذلك، فعطاؤها بلا حدود، عامر وغامر عبر العالم، خاصة للأكثر احتياجاً.

تحقق ذلك، بفضل رؤية استراتيجية طويلة المدى وضعتها القيادة الحكيمة، تقوم في أساسها على تشييد منظومة تعليمية راقية وفق أرقى المعايير الدولية، لتخريج أجيال شابة، تملك الأدوات المعرفية والمهارات العلمية للتعامل مع تحديات المستقبل.

في هذا الاتجاه، تمضي الإمارات بكفاءة واقتدار، لترسيخ اقتصاد المعرفة، من أجل استدامة النهضة بمختلف القطاعات.

ليس محلياً فقط، بل أيضاً على الصعيد الدولي، خاصة في ظل محنة «كورونا» التي تبذل الإمارات جهوداً مكثفة لمساعدة العالم على تجاوز تحدياتها.

في هذا الإطار، دعمت الإمارات بالتعاون مع المؤسسات الدولية، مشاريع تعليم حول العالم بـ1.55 مليار دولار لضمان استمرار 20 مليون طفل في 59 دولة، بمسيرتهم التعليمية، خاصة في تلك المجتمعات التي تأثرت سلباً بمحنة «كورونا»؛ لأنهم الأولى بالرعاية والعناية، باستخدام تكنولوجيا وسائل الاتصال.

فالتعليم إذن رسالة حضارية من الإمارات للمستقبل والبشرية.. ونوره يبدد ظلام التطرف ويطفئ نار الإرهاب.

"الاتحاد"