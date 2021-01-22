«مركز البحث والإنقاذ» ينفذ مهمة إخلاء طبي لمواطن في صحراء سويحان

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ، بالتنسيق مع شرطة أبوظبي اليوم الجمعة، مهمة إخلاء طبي لمصاب مواطن يبلغ من العمر 42 عاماً في صحراء منطقة سويحان التابعة لإمارة أبوظبي.

تم تلقي بلاغ من غرفة عمليات شرطة أبوظبي يفيد بوجود شخص مصاب إصابات بليغة، إثر تعرضه لحادث تدهور دراجته في صحراء منطقة سويحان حيث تم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ.

بقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ، تمكن الفريق من إخلاء المصاب إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية لتلقي العلاج اللازم، مع ضمان ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.