الأسهم الأميركية تفتح مرتفعة بفعل اللقاح والتحفيز

نيويورك (رويترز) - فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسة قرب مستويات قياسية مرتفعة اليوم الخميس، في ظل تعويل المستثمرين على مزيد من الإغاثة من تداعيات الجائحة، وتوزيع سريع للقاحات تحت إدارة بايدن لدعم الاقتصاد، بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ التعافي بسوق العمل.

ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 9.6 نقطة، بما يعادل 0.03 % ليصل إلى 31198.01 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 5.6 نقطة أو 0.15 % مسجلاً 3857.46 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 64.2 نقطة أو 0.48 % إلى 13521.476 نقطة، وهي ذروة غير مسبوقة للمؤشر.