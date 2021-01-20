شراكة عميقة

بين الإمارات وأميركا، علاقات ثنائية دائماً استراتيجية، متطورة، في مختلف الجوانب، تزداد تألقاً في التعاون والشراكة على مدار تاريخها الحافل وأفق مستقبلها الواعد.

مع بداية عهد الرئيس الأميركي الـ 46 جو بايدن، تهنئة خالصة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أكدت على عمق الشراكة القائمة منذ عقود في العمل معاً لمواجهة التحديات الملحة مثل الصحة العالمية، وتغير المناخ، والتطرف.

تهنئة مماثلة لبايدن من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أكدت الرغبة في مزيد من النمو في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

العلاقات بين الإمارات وأميركا، متينة، قائمة، على المبادئ والقيم المشتركة والمصالح الاستراتيجية، والعمل لتوحيد الجهود العالمية لتسريع التعافي في مرحلة ما بعد «كوفيد- 19» وإيجاد حلول للعديد من التحديات العالمية. والمستقبل لمزيد من التعاون، لتشارك البلدين نظرة متماثلة حول أهمية تحقيق السلم وتوفير الفرص وتمكين النمو والازدهار.

بداية جديدة لعهد جديد في البيت الأبيض رفع شعار الوحدة والأمل ليس داخل الولايات المتحدة فقط وإنما أيضاً في العالم. والتمنيات للرئيس الجديد بكل التوفيق في مهمته الجديدة سواء لتحقيق وحدة الداخل، أو دفع التعاون الذي يحتاجه العالم للتعافي من جائحة «كورونا».

«الاتحاد»