«مصدر»: تضاعف القدرة الإنتاجية لمشاريع الطاقة النظيفة



أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، تقرير الاستدامة السنوي لعام 2020 الذي كشف عن زيادة في القدرة الإنتاجية لمشاريع الطاقة النظيفة للشركة بأكثر من الضعف خلال عامين، لتساهم هذه المشاريع في تزويد أكثر من أربعة ملايين منزل بالكهرباء.

وارتفعت قدرة مشاريع الطاقة المتجددة التي تشارك فيها مصدر إلى أكثر من 10.7 جيجاواط في عام 2020 بعد أن كانت 4 جيجاواط في عام 2019، وتساهم محفظة مشاريع الطاقة النظيفة العالمية للشركة قيد التشغيل في تفادي حوالي 6.5 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

ويتناول التقرير حجم مشاريع واستثمارات «مصدر» ونطاق انتشارها في دولة الإمارات وخارجها، وقد تم إعداده وفقاً لمعايير منظمة «المبادرة العالمية للتقارير».ويكشف التقرير عن أبرز النقاط الرئيسية التي حققتها «مصدر» في عام 2020 في ظل انتشار الجائحة، ويدرس مؤشرات الأداء الرئيسية، من خلال تقييم العمليات التشغيلية والبيئية والمساهمة الاجتماعية والموارد البشرية والحوكمة.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ «مصدر»: «تتمثل مهمة مصدر منذ إطلاقها عام 2006، في المساهمة بجهود التنويع الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات.

وبفضل ما حققته من نمو كبير ومكانة مميزة على مدى السنوات الماضية، باتت »مصدر« تشكل داعماً مهماً لمساعي الدولة الرامية إلى تفعيل الحوار العالمي حول قضية التغيّر المناخي».إلى ذلك، أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، وذلك لتوفير خدمات إدارة الاستثمارات لصندوق «مصدر» للاستثمار العقاري الأخضر، الأول من نوعه في دولة الإمارات.

وتهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة المتبادلة من الخبرات الواسعة لكل من «مصدر لإدارة رؤوس الأموال»، وهي شركة إدارة صناديق مالية تم تأسيسها مؤخراً وحاصلة على موافقة سلطة تنظيم الخدمات المالية، وشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول في مجال العقارات المستدامة وإدارة الصناديق.

وكانت «مصدر» قد أعلنت عن إطلاق صندوق استثمار في العقارات المستدامة، أول صندوق استثمار عقاري أخضر في دولة الإمارات، خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير من العام الماضي.

وتم إدراج الصندوق في سوق أبوظبي العالمي كصندوق استثماري مؤهل، حيث يوفر للمستثمرين فرصة قيمة للاستثمار في محفظة فريدة تضم أصولاً عقارية مستدامة ومدرة للدخل.

وأكدت «مصدر» حصول الصندوق على موافقة سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي للبدء بعملياته.



