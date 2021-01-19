منصة التنمية والإنسان

منصة عالمية في أبوظبي، من أجل التعاون والتنمية والإنسان، وهي ثلاثة مرتكزات في رؤية الإمارات، عبّر عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تصريحه بمناسبة انعقاد فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يجسد هذه الرؤية من خلال استنفار الجهود وتكاتفها بمواجهة التحديات، وأهمها التغير المناخي، وتوظيف الأفكار والمقترحات في دفع جهود التنمية المستدامة لتحقيق الرخاء للشعوب حاضراً ومستقبلاً، وضمان تقدمها في شتى القطاعات.

أسبوع أبوظبي للاستدامة، تتضاعف أهميته في انعقاده عقب تداعيات جائحة «كورونا» التي دفعت دول العالم إلى إعادة صياغة برامجها وخططها وفق أولويات جديدة تضمن استدامة الموارد والاستثمار الأمثل، والحفاظ على الثروات الطبيعية والبشرية، مع بروز الحاجة إلى مزيد من التعاون الدولي في المجال التنموي بغرض تحقيق التعافي بأسرع وقت.

في هذا التوقيت تحديداً، تحتاج الإنسانية لمثل هذه الفعاليات، كونها كفيلة بتوحيد الرؤى تجاه مختلف التحديات، وتحديد الأولويات في مواجهتها؛ لأن الجائحة أثبتت للعالم أن التحدي واحد، ولا يمكن العمل بمعزل عن الآخرين، في ظل وجود قضايا ملحة كثيرة، مثل التغير المناخي، وضرورة تسريع عملية التحول للطاقة النظيفة.

لا يمكن تحقيق التعافي في قطاع دون الآخر، فجميع القطاعات متداخلة، ويجب استثمار الفرص الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية للوصول إلى الهدف المطلوب. وهي رؤية تنطلق منها الإمارات في مشاركة العالم لجهوده من أجل تحقيق التنمية المستدامة لخدمة الإنسان.

«الاتحاد»