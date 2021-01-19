«طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» من أولى الشركات إصداراً لـ«إياتا الإلكترونية للمسافر»





جنيف (الاتحاد)

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن اتفاقيتي تعاون مع الاتحاد للطيران، وطيران الإمارات، لتصبحا بموجبهما من أولى شركات الطيران العالمية لتجربة تطبيق وثيقة «إياتا الإلكترونية للمسافر».

وتتوفر الوثيقة من خلال برنامج متوفر على الأجهزة الذكية، الذي يساعد المسافرين على إدارة إجراءات السفر بسهولة وأمان، وبما يتماشى مع إرشادات الصحة والسلامة لأي جهة حكومية في العالم والمتعلقة بالمعلومات حول اختبارات ولقاحات فيروس (كوفيد-19).

وفيما يتعلق بالاتحاد للطيران، تتوفر الوثيقة للمسافرين على عدد من الرحلات المحددة التي تنطلق من أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري، على أن يتم توسيعها لتشمل وجهات أكثر في المراحل المقبلة.



وتتيح الوثيقة للمسافرين عبر الاتحاد للطيران إنشاء «جواز سفر رقمي» الذي يسمح لهم وقبل السفر، بالتحقق من توافق معايير الاختبار أو اللقاح مع متطلبات جهة السفر، إلى جانب مشاركة شهادات الاختبار أو اللقاح المعتمدة مع الجهات الحكومية وشركات الطيران، ليوفر لهم تجربة أكثر سهولة خلال السفر، ويوفر التطبيق سهولة إدارة جميع الوثائق الرقمية المتعلقة بالسفر بسلاسة ومرونة.

وفي السياق ذاته، تتيح الوثيقة للمسافرين عبر طيران الإمارات إنشاء «جواز سفر رقمي» الذي يسمح لهم وقبل السفر، بالتحقق من أن توافق معايير فحوصات كورونا أو اللقاح مع متطلبات جهة السفر، إلى جانب مشاركة شهادات الفحوصات أو اللقاح المعتمدة مع الجهات الحكومية وشركات الطيران، ليوفر لهم تجربة أكثر سهولة خلال السفر، وسيوفر التطبيق سهولة إدارة جميع الوثائق الرقمية المتعلقة بالسفر بسلاسة ومرونة.

وتعمل طيران الإمارات ضمن المرحلة الأولى وقبل الإطلاق الكامل للبرنامج، في دبي للتحقق من صحة اختبارات (كوفيد-19) قبل المغادرة، حيث سيتمكن المسافرون من إمارة دبي واعتباراً من أبريل المقبل، من إرسال نتائج الاختبارات الخاصة بهم بشكل مباشر مع طيران الإمارات وقبل الوصول إلى المطار من خلال التطبيق، الذي سيقوم بدوره بتعبئة باقي التفاصيل تلقائياً على نظام تسجيل الوصول.



