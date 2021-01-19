النصر إلى «مربع ذهب» دوري السلة

علي معالي (دبي)

تأهل فريق النصر إلى المربع الذهبي لدوري رجال السلة لملاقاة شباب الأهلي بعد تخطي عقبة الظفرة ذهاباً بنتيجة 69 - 54، وإياباً 85 - 69، في مواجهتي ربع نهائي البطولة، لتكون مباراة الفريق المقبلة أمام شباب الأهلي الخطوة الأولى للفريقين نحو لقب الموسم الحالي، وأصبح العميد ثالث فرق المسابقة بعد شباب الأهلي والبطائح، اللذين تأهلا لهذا الدور من المسابقة التي جاءت مختلفة في الكثير من أمورها، تماشياً مع الظروف الحالية مع فيروس كورونا.

عرف النصر في لقاء الإياب كيفية إنهاء الربع الأول متفوقاً بفارق تسعة نقاط بنتيجة «23-14»، قبل أن ينجح الظفرة في استعادة اتزانه وتقليص الفارق إلى سبع نقاط مع نهاية الشوط الأول، بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجة الربع الثاني «19-17»، ومع انطلاق الشوط الثاني، عاود النصر نشاطه، ونجح لاعبوه في بسط أفضليتهم على مجريات الربعين الثالث والرابع وحسم نتائجها بواقع «26-20 و19-16» والفوز بالمباراة.

وكان منتظراً بحسب الجدول أن تقام مباراة بني ياس مع الشارقة في الإياب الإثنين الماضي، ولكن لظروف خارجة عن الفريقين لم تقم المباراة، ومن المقرر أن تقام المباراة الثلاثاء المقبل، وأن يكون اللقاء الثالث الفاصلة، إن وجد، 30 من نفس الشهر.

ومن المتوقع أن ينتظر فريقا النصر وشباب الأهلي لمعرفة نتيجة مباراة بني ياس والشارقة، خاصة أن الفائز منهما في مجموع المباراتين سيلتقي فريق البطائح الذي اجتاز فريق الوحدة.