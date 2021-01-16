الجهوري يهدي «الوثبة» كأس محمد بن زايد للقدرة

أهدى الفارس الصاعد عبدالله علي الجهوري إسطبلات الوثبة، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لقب الشوط الرئيس لمهرجان محمد بن زايد آل نهيان للقدرة، لمسافة 120 كلم، والذي أقيم أمس بقرية الإمارات العالمية للقدرة، وسط مشاركة قياسية بلغت (230) فارساً وفارسة.

ويقام المهرجان تكريماً وتقديراً لاسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، سجل المهرجان نجاحاً مميزاً من خلال المشاركة الكبيرة للإسطبلات والفارسات والفرسان والخيول، حيث حرص الجميع على التواجد في الحدث، وتقديم أفضل المستويات لأجل الصعود إلى منصة التتويج.

وحصد الفارس الجهوري البالغ من العمر 14 عاماً ثمار جهوده على صهوة الجواد «جيج مالامبو»، ومسجلاً زمناً إجمالياً وقدره (4:10:10) ساعات، وبمعدل سرعة بلغ (28.78) كلم في الساعة، لتحتفظ إسطبلات الوثبة باللقب الذي حققته الفارسة وعد نديم في العام الماضي.

وجاء في المركز الثاني الفارس عبدالله صاح العطاس على صهوة «واترليا مستر بوجانكليس» لفريق البحرين الملكي للقدرة، ومسجلاً زمنا وقدره (4:16:06) ساعات، وبمعدل سرعة بلغ (28.11) كلم في الساعة.

وجاء في المركز الثالث الفارس غيث عبدالواحد خميس على صهوة «تسكا لا ماجوري» لإسطبلات M7، ومسجلاً (4:16:44) ساعات، وبمعدل سرعة بلغ (28.04) كلم في الساعة.

عقب ختام الشوط، قام بتتويج الفائزين، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، ومسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد الحضرمي مشرف الفعاليات بالقرية والبطولة، وأحمد السويدي المدير التنفيذي للاتحاد، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية.

جوائز أبطال الختام

الأول: 500 ألف درهم

الثاني: 300 ألف

الثالث: 250 ألف

الرابع: 200 ألف

الخامس: 200 ألف

السادس: 200 ألف

السابع: 200 ألف

الثامن: 200 ألف

التاسع: 200 ألف

العاشر: 200 ألف

من الحادي عشر وحتى العشرين 100 ألف لكل صاحب مركز.



