البرازيل تسجل أكثر من 1000 وفاة بكورونا لليوم الرابع

قالت وزارة الصحة بالبرازيل إنها سجلت 69198 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1151 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وذلك في رابع يوم على التوالي يتجاوز فيه عدد الوفيات حاجز الألف.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 3151 إصابة جديدة و113 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مدينة ماناوس التي توشك إمدادات الأوكسجين بها على النفاد في ظل موجة ثانية من الفيروس.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن العدد الإجمالي في البلاد وصل إلى ثمانية ملايين و390341 إصابة، و208133 وفاة منذ ظهور المرض وذلك في ثالث أكبر تفش للجائحة في العالم.