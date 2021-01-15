الحل الوحيد

الحكم الذاتي هو الإطار الوحيد للحل في الصحراء المغربية، وأي مقترحات خارج هذه المبادرة لن تجد أي صدى.

الإمارات تعيد التأكيد من هذا المنطلق على موقفها ومبدئها الثابت في الوقوف مع المملكة المغربية في سيادتها على هذه المنطقة كلها وفي جميع الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سلامة وأمن أراضيها ومواطنيها.

بالأمس القريب افتتحت الإمارات قنصلية في مدينة العيون، ونوّهت بقرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء المغربية، لما في ذلك من تعزيز للأمن والاستقرار في المنطقة.

علاقاتنا مع المملكة المغربية الشقيقة تاريخية واستراتيجية، نساندها بقضاياها في جميع المحافل الإقليمية والدولية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، التي لا بد أن تجد طريقها إلى الحل ضمن البيت الواحد.

الحكم الذاتي هو الإطار الواقعي، الوحيد، والأهم، والخيار المنشود لتحويل الأقاليم الجنوبية نموذجاً للسلام والاستقرار.

من قنصلية الإمارات، إلى الاعتراف الأميركي، وتحرك العديد من الدول في الإطار نفسه، بداية لتسليط كل العيون على «العيون»، واحة الأمل في القادم من الازدهار تحت سقف سيادة المملكة المغربية للمنطقة بأكملها.

«الاتحاد»