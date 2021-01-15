إجراء أول عملية لزرع ذراعين وكتفين

خضع رجل، الأربعاء، لزرع كتفين وذراعين خلال عملية جراحية في مدينة ليون (شرق فرنسا) هي الأولى من نوعها، حسب ما أفاد بيان، اليوم الجمعة.

واستغرقت عملية "الزرع المزدوجة"، التي أجريت في مستشفى "إدوار إيريو"، 15 ساعة و"تطلبت حشد عدد من الفرق الطبية والتمريضية العامة والخاصة".

وأكد متحدث باسم مؤسسة "أوسبيس سيفيل دو ليون" أن المريض الإيسلندي الجنسية كان في حالة مستقرة صباح اليوم الجمعة. وأضاف المتحدث أن "هذه العملية هي بحسب علمنا الأولى من نوعها عالمياً، إذ إن عمليات زرع الذراع السابقة لم تشمل الكتفين".

وأشار عدد من تقارير وسائل الإعلام المحلية إلى أن ذراعَي فليكس جريتارسن، البالغ من العمر 48 عاماً، بترتا عندما كان في السادسة والعشرين بعد تعرضه للصعق بالكهرباء على خط توتر عالٍ.

بعد خروجه من المستشفى، أجرى المريض الإيسلندي بحثا على الإنترنت لمعرفة إمكانية الخضوع لزرع الذراعين. ليكتشف أن مستشفى في ليون الفرنسية رائد في هذا المجال.

في العام 2007، علم جريتارسن أن البروفيسور جان ميشال دوبرنار، وهو جراح فرنسي شهير يعمل في ليون، وسبق أن أجرى مع فريقه أول عملية زرع ليدين في العالم، يقدم محاضرات في العاصمة الإيسلندية ريكجافيك.

قرر جريتارسن بذل كل الجهد للوصول إلى البروفيسور. وهو ما تحقق له.

بعدها، قرر جريتارسن أن يقيم في ليون. وفي 2011، قبل الأطباء إجراء عملية زرع له.

وقالت القناة الثالثة في التلفزيون الفرنسي إن جريتارسن يقطن ميدنة ليون منذ 2017 على أمل الحصول على متبرع كي يخضع لعملية الزرع.

كانت ليون شهدت في العام 1998 أول عملية زرع يد في العالم أجراها فريق البروفيسور جان ميشال دوبرنار الذي عاد وأجرى في يناير العام 2000 عملية زرع أخرى لليدين والجزء السفلي من الساعد.

أما أول عملية زرع في العالم للذراعين معاً فكانت في يوليو 2008 في ألمانيا، وأجريت لمزارع بُترت ذراعاه بعد حادث تعرض له خلال عمله.