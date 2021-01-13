ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة

واشنطن (رويترز) - ارتفعت أسعار المستهلكين الأميركيين في ديسمبر، إذ دفعت الأُسر المزيد مقابل البنزين، لكن التضخم ظل تحت السيطرة في ظل الصعوبات الاقتصادية من جراء جائحة كوفيد-19، والتي تُثقل كاهل سوق العمل وقطاع الخدمات.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الأربعاء إن مؤشرها لأسعار المستهلكين زاد 0.4 % الشهر الماضي، بعد ارتفاعه 0.2 % في نوفمبر. وفي الاثني عشر شهرا حتى نهاية ديسمبر ارتفع المؤشر 1.4 % عقب زيادته 1.2 % في نوفمبر.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر 0.4 % عن الشهر السابق و1.3 % على أساس سنوي.