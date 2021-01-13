أمين عام «أوبك»: خفض النفط السعودي يساعد في مواجهة تراجع الطلب

لندن (رويترز) - قال الأمين العام لمنظمة أوبك، اليوم الأربعاء، إن خفض إنتاج النفط الطوعي السعودي يساعد السوق في خضم تراجع موسمي للطلب على الخام بالربع الأول من السنة.

كانت السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، فاجأت السوق في وقت سابق من الشهر الحالي عندما تعهدت بخفض إنتاجها مليون برميل يومياً إضافية في فبراير ومارس.

وقال محمد باركندو الأمين العام للمنظمة، متحدثاً خلال منتدى عبر الإنترنت، إن مخزونات النفط العالمية «مرتفعة جداً»، سواء في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو غيرها.