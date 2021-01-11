ردع الإرهاب

يشكل تصنيف الولايات المتحدة، «الحوثيين» منظمة إرهابية أجنبية، بداية حصار فعلي للميليشيات الانقلابية لدفعها إلى التخلي عن إيران، والجنوح نحو السلام الذي عرقلت جميع مبادراته بانتهاكاتها المستمرة، سواء لقرارات وقف إطلاق النار، أو تخريب التحركات السياسية، وفي مقدمها جهود الأمم المتحدة.

القرار الأميركي المعلن الذي يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل، والذي يتضمن إدراج ثلاثة قياديين أبرزهم زعيم الانقلابيين عبد الملك الحوثي قائمة الإرهابيين الدوليين، ليس مجرد ردع لهذه الميليشيات وأعمالها الإرهابية العابرة للحدود فحسب، وإنما أيضاً قطع ذراع طويلة للنظام الإيراني بعد تصنيف «الحرس الثوري»، و«حزب الله» أيضاً على القوائم السوداء.

الإمارات في ترحيبها بالقرار الأميركي، تحمّل ميليشيات الحوثي الإرهابية، مسؤولية إشعال شرارة العنف والفوضى والتدهور المأساوي للوضع الإنساني في اليمن بسبب انقلابها على الدولة ومؤسساتها، وعلى المجتمع اليمني ونسيجه الاجتماعي والمدني. في الوقت الذي تؤكد المملكة العربية السعودية أن التصنيف الأميركي سيؤدي لدعم وإنجاح الجهود السياسية، ويجبر قادة الميليشيات على العودة بشكل جاد إلى طاولة المفاوضات.

أكثر من 6 أعوام على اجتياحهم صنعاء في 21 سبتمبر 2014، ولا يزال «الحوثيون» يصرون على تعميق المأساة الإنسانية، وتجنب الحلول، طمعاً في زيادة ثرواتهم على حساب قوت اليمنيين. وبدلاً من استخدام لغة التهديد والوعيد التي لا يعرفون غيرها، من الأسهل قيامهم بالسير في طريق السلام المدعوم عربياً ودولياً، للوصول إلى سيادة يمن موحد بعيداً عن التدخل الإيراني.

"الاتحاد"