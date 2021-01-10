انطلاق الانتخابات البرلمانية في كازاخستان

انطلقت اليوم الانتخابات البرلمانية في جمهورية كازاخستان لاختيار أعضاء مجلس النواب والهيئات التمثيلية المحلية، حيث سيتم اختيار 98 عضواً في البرلمان من القوائم الحزبية الوطنية التي تتجاوز عتبة 7 %، بينما تنتخب جمعية شعب كازاخستان تسعة أعضاء، وهي هيئة دستورية تمثل المجتمعات العرقية المختلفة في البلاد.

ومن المقرر أن تتم عملية التصويت، عبر 10061 مركز اقتراع لناخبين يبلغ عددهم 11 مليون ناخب، بما في ذلك 66 في البعثات الخارجية لكازاخستان في 53 دولة.

ولضمان الشفافية والنزاهة، تم اعتماد 398 مراقباً أجنبياً في الانتخابات، بينهم مراقبون من 10 منظمات دولية و31 دولة أجنبية، وممثلو الأحزاب السياسية، ومئات وسائل الإعلام المحلية وأكثر من 100 من وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة، فضلاً عن المراقبين المحليين.

ويشارك في هذه المنافسة الانتخابية 312 مرشحًا ينتمون إلى خمسة أحزاب، بما يعكس تنوع المجتمع الكازاخستاني، ومن بين المرشحين 90 امرأة /29 %/، و19 شخصًا دون سن 29 عامًا، وممثلون من 12 عرقية.

وتعتبر هذه الانتخابات هي الأولى منذ تنفيذ حزمة من الإصلاحات السياسية المصممة لزيادة الانفتاح والنزاهة والشفافية في النظام الانتخابي في كازاخستان، وهي تشمل تعزيز معهد المعارضة البرلمانية، الذي يوفر ضمانات إضافية لتمثيل أحزاب الأقلية البرلمانية في الهياكل الحاكمة للهيئة التشريعية.

وكانت الانتخابات البرلمانية السابقة في كازاخستان قد جرت في مارس 2016 وأدت إلى فوز ثلاثة أحزاب مع حزب نور أوتان الحاكم بأغلبية برلمانية.



