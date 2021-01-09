دروس نبيلة

بكل السبل، تغرس القيادة الحكيمة في نفوس أبناء الوطن المبادئ النبيلة والأفكار الجليلة، والإيمان بالمستقبل بالتعلم من الماضي ودروسه.. ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أحلام عظيمة، صارت حقيقة، بتحويل التحديات إلى فرص.

دروس غالية وثمينة، اختزنتها ذاكرة سموه من تجارب الحياة الثرية بالجهد والعمل والمثابرة والأفكار والمبادرات والمشروعات والنجاحات المتواصلة في كل مجال.

مسيرة ملهمة بكل المقاييس، حرص سموه على أن يقدم لمحات منها في كتابه الجديد «عالمي الصغير»، لتعليم النشء الصغار أفكاراً كبيرة ودروساً مهمة، تكون لهم نبراساً وهدى في مسيرتهم صوب مستقبل، يتحملون فيه المسؤوليات بشجاعة وكفاءة، من أجل استمرار نهضة الوطن ورفعته.

يحفز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الأجيال الشابة بقصصه الجديدة بالأمل، ويزرع في نفوسهم قيم الاجتهاد والمثابرة والسعي الحثيث لتحقيق الأهداف وحب القراءة والوطن واكتساب المعارف والمهارات ومواجهة التحديات.

وببساطتها الفريدة، تكشف قصص «عالمي الصغير» لماذا دائماً في الإمارات نحب التميز والرقم «واحد».

"الاتحاد"