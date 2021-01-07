بناء الثقة

طويت صفحة الخلاف مع قطر، وفُتحت صفحة جديدة لا بد أنها ستكون مختلفة في بناء أساساتها على قاعدة الثقة، الوحيدة القادرة على تبديد أي شوائب أو تساؤلات، في خدمة وحدة الهدف والمصير المشترك.

في عودة خطوط الطيران والشحن والتجارة وحركة التنقل بين الدول الأربع (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر) مع قطر المتوقعة قريباً، إنما بداية طريق عودة الأمور إلى نصابها، واستئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة قادم، طالما النوايا الحسنة متوافرة لتذليل أي عقبات.

بالتأكيد لا يزال هناك اختلافات لن تمحى بين ليلة وضحاها، لكن الإمارات متفائلة بتجاوز المعوقات، ومصممة على تنفيذ «اتفاق العلا» الذي كان واضحاً في التأكيد على وحدة الصف في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس، وحازماً في رفض الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، ورافضاً للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية من أي جهة كانت.

نعم طويت صفحة الخلاف، وبدأت صفحة جديدة تؤسس لمرحلة مقبلة شعارها الأمل والتفاؤل بمستقبل آمن ومستقر يعزز أواصر الود والتآخي بين شعوب المنطقة، ويذلل أي عقبات تعترض مسيرة العمل المشترك.

«الاتحاد»