إنجاز اندماج «فيات كرايسلر» و«بي إس آيه»

باريس (أ ف ب) -وافق المساهمون في مجموعة «بي اس آيه» الفرنسية ومنافستها الأميركية-الإيطالية «فيات كرايسلر» على اندماجهما اليوم الاثنين، ما يؤدي إلى تشكل رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث الحجم تحت اسم «ستيلانتس».

وخلال اجتماع عام عبر الإنترنت، وافق المساهمون على أكثر من 99,8% من القرارات الثلاثة المتعلقة بعملية الدمج والتي يجب الإعلان عن تاريخ دخولها حيز التنفيذ «بسرعة كبيرة»، وفقا لرئيس مجلس إدارة «بي اس آيه» والمدير المستقبلي لمجموعة «ستيلانتس» كارلوس تافاريس.

وبعد تصويت المساهمين الفرنسيين يأتي بعد الظهر دور المساهمين الإيطاليين.

ونتيجة تصويت المساهمين كانت متوقعة إذ تأتي بعد أسبوعين من إعطاء المفوضية الأوروبية موافقة مشروطة على الاندماج الضخم الذي أعلن في أواخر عام 2019.

وتعتبر الشراكة بالنصف التي تأخرت بسبب جائحة كوفيد-19 حاسمة بالنسبة إلى المجموعتين للقيام بالاستثمارات اللازمة من أجل الانتقال إلى تكنولوجيا السيارات النظيفة.

وقال جوليانو نوتشي أستاذ الإستراتيجيات في «ميلان بيزنس سكول» في ميلانو، إن «هذا الاندماج هو مسألة بقاء لمجموعتي فيات وبي اس آيه» مشيرا إلى «التحديات التكنولوجية والاستراتيجية الهائلة» التي يواجهها التحالفان بالإضافة إلى الأضرار الاقتصادية التي أحدثها الوباء.

ويسمح الاندماج لشركة «فيات-كرايسلر» بتعزيز وجودها في أوروبا واستعادة المجموعة الفرنسية موطئ قدم لها في الولايات المتحدة.

وتحتل مجموعة «ستيلانتس» المرتبة الرابعة عالمياً من حيث الحجم في قطاع صناعة السيارات خلف ثلاث شركات منافسة هي «فولكسفاجن» و«رينو-نيسان-ميتسوبيشي» و«تويوتا»، والمرتبة الثالثة من حيث الإيرادات مع قوة عاملة يزيد حجمها على 400 ألف شخص.

وتجمع المجموعة الجديدة مصنعين مثل «بيجو» و«ستروين» و«فيات» و«كرايسلر» و«جيب» و«ألفا روميو» و«مازيراتي» على أن تستمر كل منها تحت أسماء العلامات التجارية الخاصة بها.

وتتوقع «بي اس آيه» و«فيات» أن يسمح الاندماج لهما بتحقيق عائدات بمليارات اليوروهات سنويا.