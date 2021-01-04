محمد بن راشد قيادة استثنائية

«النجاح هو في أداء الأمانة بأمانة»، يقولها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رسالته التاريخية إلى شعب دولة الإمارات بمناسبة الذكرى الـ15 لتولي سموه رئاسة الوزراء، وعهدنا به لا يقول جملة عابرة دون مغزى أو غاية وحكمة، وعبارته هذه وفي دلالاتها العميقة، يمكن أن تحلّ محل كل التعريفات السابقة لكلمتيّ القيادة والمسؤولية في قواميس العلوم السياسية والإنسانية، ذلك أن تكون قائداً وطنياً، صادقاً ملهماً واستثنائياً، يعني أن تكون «أميناً في أداء الأمانة»، ونستطيع أن نقول لكل محب ومقتدٍ، أن يكون محمد بن راشد مثلك ورمزك الذي تقتدي به يعني أن تكون «أميناً في أداء الأمانة».

15 عاماً مرت على تولي سموه رئاسة الوزراء، تلك حسابات دورة الساعات والأيام، لكنها عبر الإنجازات والنجاحات الكبرى نجد أنفسنا أمام رؤية قيادية استثنائية وظفت الدقيقة والساعة والسنة، توظيفاً مضاعفاً لصالح العمل والإنجاز، وبجودة لا تضاهى، بتوجيهات قائد يؤمن في نبل قلبه ويقظة عقله بأن الإمارات وطن يستحق الأفضل، وطن وجد لكي يكون الأول، وأن يطوّع الوقت لصناعة تاريخ تزهو به الأجيال.

يستطيع أي عربي من الخليج إلى المحيط أن يجيب عن سؤال: ما النجاح، ما القيادة؟ ولن تكون الإجابة غير «محمد بن راشد». وفي رسالته إلى شعب الإمارات تقدم كلماته درساً وترسم نهجاً، ويضيء تواضعه الجميل بإنسانيته وحكمته، إذ يقول: «النجاح ليس نجاحي.. النجاح لفرق العمل».

ويضيف سموه عبر رسالته التاريخية: «15 عاماً.. لم نقف ولم نتردد ولم نلتفت للوراء ونحن ننفذ رؤية أخي الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه. 15 عاماً كان فيها أخي الشيخ محمد بن زايد نعم الصديق والرفيق والداعم والقائد.. لولاه لما نجحت الحكومة الاتحادية ولما تقدمنا بهذه السرعة..».

دام صدقك وكلماتك يا سيدي، ودمتم جميعاً للوطن وأنتم تملأون أرواحنا كل يوم بالمحبة، والزهو، والوفاء.