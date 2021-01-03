شباب الأهلي.. 7 تعادلات «قياسية» في «ربع قرن»!

سلطان آل علي (دبي)

حقق شباب الأهلي رقماً قياسياً في دوري الخليج العربي هذا الموسم، لم تشهده ملاعبنا منذ ربع قرن، بالوصول إلى 7 تعادلات، خلال 12 جولة فقط، وهو ما يمثل 58% من المباريات، رقم «الفرسان» لم يحدث منذ 24 عاماً، وتحديداً موسم 1997 -1998، عندما تعادل الوصل في 9 مباريات من أصل «12 جولة»، وسجل وقتها الرقم القياسي في عدد التعادلات خلال موسم.

في تاريخ «دورينا» الممتد منذ بدايته عام 1973، لم يستطع أي نادٍ تجاوز الرقم القياسي للوصل، في عدد التعادلات خلال موسم واحد، وحدث ذلك موسم 1997 - 1998 عندما أنهاه بـ17 تعادلاً خلال 32 جولة على مرحلتين، واحتل المركز الثالث، وفي ذات الموسم سجل النصر ثاني أعلى رقم بـ13 حالة تعادل جعلته يأتي سادساً في جدول الترتيب، والشارقة بثالث أعلى الأرقام، و12 تعادلاً، لينهي موسمه وصيفاً.

وفي الواقع تتساوى 4 أندية في المركز الثالث، بعدد حالات التعادل، وهي: الشارقة موسم 1997-1998، والشعب موسم 1998 - 1999 وخورفكان موسم 1991 -1992، والظفرة موسم 2014 -2015، وهو الرقم الأعلى في عصر الاحتراف على الإطلاق «12 تعادلاً»

أما الأندية التي حققت 11 حالة تعادل، فهي: الوصل موسم 2002 -2003، والعين 1996-1997، والجزيرة موسم 1992-1993، والإمارات موسم 1991 -1992، والشباب موسم 1982-1983.

ومن بين كل الأندية التي حققت 10 حالات تعادل، فما فوق في بطولات الدوري، لا يوجد سوى نادٍ وحيد حقق اللقب، وهو الوصل في موسم 1991-1992، في حين الشارقة جاء وصيفاً موسم 1997 -1998.

وأغلب مراكز الأندية المتبقية تتأرجح بين السادس والعاشر بنسبة 53%، أما أسوأ المراكز، فكانت الثاني عشر لـ «الصقور» موسم 1991 -1992، والحادي عشر للظفرة موسم 2014 -2015.

وعلى مر التاريخ، شهدت مواسم «دورينا»، بدايةً بالأهلي موسم 1974 -1975، وحينها حقق اللقب الأول له من دون تعادل، خلال 10 مباريات، والثانية الفجيرة موسم 2000 - 2001، ووقتها هبط الفريق بالمركز الأخير، لكنه لم يتعادل إطلاقاً خلال 22 جولة، وتكرر المشهد مع النصر موسم 2003 - 2004 بنظام المجموعة، ولم يتعادل خلال 10 مباريات، وأخيراً موسم 2006 - 2007، والذي لم يتعادل فيه الأهلي خلال 22 جولة، وهو يملك أطول سلسلة مباريات متتالية في تاريخ الدوري من دون حالة تعادل بمجموع 32 مباراة على مدى 3 مواسم منذ 2005 - 2006 إلى 2007 - 2008.

العدد الأكبر من التعادلات

1997-1998: الوصل 17 من 32

1997-1998: النصر 13 من 32

1998-1999: الشعب 12 من 33

1997-1998: الشارقة 12 من 32

2014-2015: الظفرة 12 من 26

1991-1992: خورفكان 12 من 30

2002-2003: الوصل 11 من 22

1996-1997: العين 11 من 28

1992-1993: الجزيرة 11 من 22

1991-1992: الإمارات 11 من 30

1982-1983: الشباب 11 من 18



