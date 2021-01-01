موسم قفز الحواجز ينطلق من «الفرسان» غدا

أبوظبي (الاتحاد) - تنطلق في العاشرة صباح غد، على ميدان منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، منافسات دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، في نسخته التاسعة، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، ورعاية لونجين ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، تحت إجراءات احترازية كاملة من فيروس كورونا، حرصاً على سلامة الجميع، وذلك في باكورة انطلاقة فعاليات موسم وبطولات قفز الحواجز.

ويتألف الموسم من 14 أسبوعاً للدوري والبطولات المحلية، وتستضيفها أندية ومراكز الفروسية على ميادينها الرملية، في كل من منتجع الفرسان الرياضي، نادي أبوظبي للفروسية، نادي العين للفروسية والرماية والجولف، نادي الشارقة للفروسية، مركز الإمارات للفروسية، نادي دبي للبولو والفروسية، ونادي تراث الإمارات - بوذيب، إلى جانب 8 بطولات دولية جميعها من فئة النجمتين، وتقام خلال فبراير ومارس القادمين، وتنظمها أندية ومراكز الفروسية في أبوظبي ودبي والشارقة والعين.

ويشتمل الأسبوع الأول للدوري على 10 منافسات، وتجري على يومين بواقع 5 منافسات في كل يوم، و7 منها بمواصفات الجولة الواحدة، وهو ما يتناسب مع الفرسان والخيول على حد سواء، كونها مشاركتهم الأولى بعد فترة توقف عن المنافسات قرابة 9 أشهر، وخصصت منها منافستان على ارتفاع «70 ـ 80 سم» للفرسان من فئة المبتدئين، ومثلهما للفرسان الأشبال والخيول الصغيرة عمر «4 - 5 سنوات»، و«90 - 105 سم».

وخصصت لفرسان المستوى الأول والشباب منافسة على «130 سم»، وأخرى من جولة مع تمايز على «135 سم»، ومنافستان مفتوحتان، المشاركة من جولة على «120 سم»، ومن جولة مع تمايز على «125 سم»، وللفرسان الناشئين والخيول الصغيرة عمر «5 - 6 سنوات» منافستان، الأولى من جولة واحدة «110 - 115 سم»، والثانية على ذات الارتفاع بمواصفات الجولة مع تمايز.

ويمثل اتحاد الفروسية حسام زميت، ويدير لجنة التحكيم الدولي خليل إبراهيم، ويضع علي مهاجر تصاميم المسارات والميادين تشرف عليها لين الرضا وبمعاونة لجان وأطقم العمل الإداري والفني.