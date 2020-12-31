2021.. هدفنا واحد

رحل 2020، لكن ليس بهدوء، فقد حمل منذ بدايته نذر وباء عمّ البشرية، وغيّر مشهد الحياة، وأبعد الناس بأجسادها وأفقدهم أحباء، لكنه لم يفقد العالم الأمل، فدفع الأمم إلى استنهاض جل إمكاناتها وقدراتها، والتلاقي على هدف واحد لمواجهته، فضحى خط الدفاع الأول، واخترع العلماء، وانتصرت إرادة وعزيمة البشرية على عدو مشترك للإنسانية جمعاء.

ونحن ندخل عامنا الجديد 2021، على وقع الأزمة التي قاربت على الانتهاء، ندرك بأن الوحدة والتكاتف والتعاون هو سبيل العالم للانتصار على التحديات، وأن صحة الإنسان هي عماد الأوطان ومستقبلها، وأن الاستعداد والتخطيط لكل ما هو قادم مرتكز رئيس في الإدارة الناجحة، وأن التنمية المستدامة هي الضمان لحياة أفضل للأجيال القادمة.

من قيمها ونهجها وتخطيطها السليم، كتبت الإمارات قصة نجاح، لم تقف عند محاصرة الجائحة بكوادر كفؤة وقدرات صناعية وتقنية وتوفير أمن غذائي ودوائي وفحوص حديثة وأبحاث لقاحات، بل إن عجلة التنمية استمرت في الدوران، فانطلقت بمشاريعها للفضاء وأنتجت الطاقة النووية السلمية، وفتحت طريق السلام في المنطقة، ونشرت التسامح في العالم.

مع بداية العام الجديد، الذي ندخله بتفاؤل وأمل، تنطلق الإمارات في يوبيلها الذهبي لمرحلة كبرى من التنمية، ترسم ملامح الخمسين عاماً القادمة بمزيد من الإنجازات، وتعزز حضورها في العالم الذي تشاركه مسيرته بنشر الازدهار وإنهاء الصراعات بالحوار والتعاون والتعايش، وتعزيز فرص الأمن والاستقرار والسلام على الأرض.

وكل عام والإمارات والعالم بألف خير.

«الاتحاد»