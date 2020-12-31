«هندي» و«مصري» في طائرة ويد الوحدة

محمد سيد أحمد (أبوظبي) - تعاقدت شركة الوحدة للألعاب الرياضية مع الدولي الهندي أميت بلوان (22 سنة) لتعزيز صفوف فريق الكرة الطائرة، ومحمد جميل عبد الحافظ (20 سنة) لاعب كرة اليد القادم من نادي الجزيرة المصري، حتى نهاية الموسم الحالي في فئة المقيمين، وسيتم استكمال إجراءات قيد اللاعبين قريباً، ليتمكنا من المشاركة في المسابقات المحلية.

وأكد عبيد مفتاح المحرزي رئيس الشركة، أن الخطوة تأتي في إطار تدعيم الفريقين لاستكمال بقية الاستحقاقات خلال الموسم، مشيراً إلى أن النادي راضٍ تمام الرضا عن المستوى الذي قدمه فريقا الطائرة واليد، ويتطلع إلى أن يتطور المستوى مع استمرار النشاط، مشيداً بالعناصر الموجودة في الطرفين، مبيناً أن التعاقد مع مقيم لكل فريق يهدف لإحداث توازن، بحيث يضم كل منهما محترفاً أجنبياً ولاعبين مقيمين، متمنياً أن يؤتي ثماره في النصف الثاني من الموسم.

وقال: «نحن سعداء بالعمل الذي تم بفرق الألعاب الجماعية للرجال حتى الآن وبشكل خاص العمل الكبير، الذي قام به فريق السلة، والحقيقة أننا لم نتوقع أن يظهر بهذا المستوى العالي ليكون الرقم واحد بين أندية أبوظبي، وهذا التميز نتيجة لدقة اختيار العناصر على صعيد اللاعبين المواطنين والأجانب، وبفضل الجهد الكبير الذي قام الجهاز الفني رغم ظروف وتوقيت الإعداد للموسم».

وعن الطموحات وهل بإمكان «سلة العنابي» العودة إلى المنصات هذا الموسم، قال المحرزي: «لن نبالغ في التطلعات؛ لأننا - كما نؤكد دائماً - في مرحلة البناء للمستقبل لدينا فريق متوسط أعماره 20 عاماً، وهذا يجعلنا مطمئنين للمستقبل خاصة أن سياستنا التي بدأ بها العمل في الشركة هو التأسيس القاعدي، والآن فريقنا يضم بجانب الأجانب من محترفين ومقيمين عناصر شابة تدرجت في المراحل السنية، نأمل أن نقدم موسماً مميزاً، وأن نكون بين الفرق الخمسة الأولى في منافسات السلة».

وثمن المحرزي الدعم الكبير الذي تجده الشركة من سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة ومن مجلس أبوظبي الرياضي، موضحاً أن هذا الدعم ساهم في الاستمرار على استراتيجية ثابتة، بدأت تعطي ثمارها هذا الموسم، وستكتمل صورتها وأثرها القوي خلال مواسم قليلة.