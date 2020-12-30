إرهاب جبان

لم يستهدف الهجوم الإرهابي الذي طال مطار عدن، حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة فحسب، وإنما كل يمني طامح إلى السلام والاستقرار.

المستفيدون من التخريب جبناء، سواء كانوا من الانقلابيين الحوثيين أو الجماعات المتطرفة المرتبطة بـ«القاعدة» و«داعش» أو تلك التي تلقت صفعة كبرى من اتفاق الرياض ودخوله حيز التنفيذ.

الإمارات في إدانتها الشديدة لهذه المحاولات الإرهابية التخريبية، تشدد على أهمية مواجهة خطر انقلاب ميليشيات الحوثي، بكل يقظة وإصرار.

المشاريع الشريرة الهادفة بالتحريض، والتخريب، والعنف، والإرهاب، إلى تقويض فرص أمن واستقرار اليمن والمنطقة، مآلها الفشل أمام مشروع السلام الذي تقوده المملكة العربية السعودية، والإرهابيون راحلون أياً كانت انتماءاتهم.

اتفاق الرياض باقٍ، ومحاولات تثبيت الفوضى وإرباك المشهد مكشوفة من تجار الموت سواء من الانقلابيين أو الإرهابيين.

الحكومة لن تغادر عدن، والأعمال الإرهابية أياً كان من يفتعلها، لن تثنيها عن ممارسة مهامها وأولها إنهاء الانقلاب. والتحالف مستمر في دعم ومساندة كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني.

رحم الله الشهداء الذين سقطوا غدراً بحقد تجار الموت، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

«الاتحاد»