«بوينج 737 ماكس» تعاود التحليق في الأجواء الأميركية

أقلعت طائرة بوينج 737 ماكس اليوم الثلاثاء قرابة الساعة 10,40 (13,40 توقيت جرينتش) من ميامي إلى نيويورك، وهي أول رحلة تجارية في الولايات المتحدة الأميركية لهذه الطائرة التي منعت من التحليق منذ مارس 2019.

ومن المتوقع أن تستغرق رحلة الطائرة لشركة "أميريكان إيرلاينز"، ما يقرب من ثلاث ساعات. وتم السماح لطائرة بوينج 737 بالتحليق في الولايات المتحدة مرة أخرى منذ 18 نوفمبر، بعد 20 شهراً من التحقيقات عقب تعرضها لحادثين في وقت متقارب أسفرا عن مقتل 346 شخصاً.