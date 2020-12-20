اليمن الآمن

اليمن يقترب من إرساء والأمن والاستقرار على أراضيه، وتحقيق طموحات شعبه بمرحلة جديدة من الازدهار، لما يمثله تنفيذ اتفاق الرياض من خطوة مهمة للوصول إلى حلٍّ شامل للأزمة اليمنية، وإنهاء الصراع المسلح، عبر انطلاق المرحلة السياسية بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية، وحرص الأطراف على نبذ الخلافات وتوحيد الهدف.

جهود السعودية والإمارات ومختلف الأطراف، لعبت دوراً مهماً في الوصول إلى هذه الخطوة الإيجابية في مسار الأزمة اليمنية، بتحقيق مطالب اليمنيين في حكومة تعمل أجل الوصول بالشعب إلى بر الأمان، وسط معاناة استمرت سنوات، وتحتاج حالياً إلى التعاون لحماية الأمن القومي الإقليمي والعربي، وتنفيذ خطوات فاعلة وسريعة لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وحفظ الأمن.

تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي لاقى ترحيباً عربياً، انطلاقاً من الحرص على مصلحة اليمن وشعبه ووحدة أراضيه، وتقديراً للجهود المبذولة لرأب الصدع وسد الفجوة بين مواقف الأطراف اليمنية المختلفة، والتي اقتربت كثيراً من بلوغ الحل السياسي لأزمة طال أمدها.

توحيد الجهود والعمل الجاد، كفيلان بتذليل العقبات كافة أمام تحقيق الهدف الرئيس للجميع بإحلال السلام على أرض اليمن، في ظل النوايا الأخوية المخلصة التي يبديها جميع الأطراف لطي صفحة الأزمة بالعودة إلى طاولة المفاوضات، وتغليب مصلحة الشعب اليمني.

«الاتحاد»