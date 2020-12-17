«العربية».. الحالة والمستقبل

تتعدد تعريفات «اللغة» ما بين القواميس والمعاجم، وما بين علماء اللغويات واللسانيات، لكن الفروق بين التعريفات جميعها تظل طفيفة للغاية، إذ يجمعها التأكيد على أن اللغة هي أصَواتٌ يُعَبِّر بها كل قوم عن أغراضهم، أو نسق ونظام من الإشارات والرموز التي يُنْطَق بها للتعبير والتواصل مع الآخرين، غير أن ما يجعل لغة ما تحتل موضعاً شديد الأهمية والتأثير هو كونها تعد مكوناً رئيساً من مكونات الهوية الوطنية للمتحدثين بها، وبهذا المعنى تمثل اللغة العربية، أكثر اللغات السامية انتشاراً في العالم لأبنائها، مركز العقل والقلب. وليس من قبيل المبالغة القول، إن اللغة العربية تتجاوز كونها نسق رموز وإشارات لدى الناطقين بها، إنها لغة القرآن الكريم، ولغة الآداب والعلوم الخالدة التي شكلت عبر جذورها العميقة تاريخياً رافداً مهماً من روافد تطور المعارف الإنسانية.

يحتفل الملايين في الثامن عشر من ديسمبر كل عام باليوم العالمي للغة العربية، بحضورها وانتشارها، وبثراء مفرداتها وتطور شجرتها وارفة الظلال، وهنا في الإمارات، كما هو النهج الثابت، لا يقتصر الاحتفال على الكلمات الزاهية، فثمة توجه ثابت، وعمل دؤوب بدأ منذ سنوات عديدة للاهتمام الفعلي باللغة العربية، باعتبار حفظها هو حفظ للهوية الوطنية والثقافية، وهو ما انعكس في دعم غير محدود من القيادة السياسية مروراً بالقوانين والتوجيهات الداعمة، وصولاً إلى مؤسسات الدولة الثقافية والتعليمية كافة.

ويتصدر احتفال اليوم باللغة العربية، وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قيام وزارة الثقافة والشباب بإعداد تقرير حالة اللغة ومستقبلها لرصد التحديات التي تواجه اللغة العربية، وكيفية معالجتها وفق مقاربة جديدة.

هكذا، وفي اليوم العالمي للغة العربية، تؤكد الإمارات حرصها الأصيل على مكونات الهوية العربية، وفي مقدمتها لغة تجري مجرى الدم في الشرايين قبل أن تجري بعذوبتها على الألسنة.

«الاتحاد»