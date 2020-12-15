رئيس الدولة يوجه بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة

وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد ومصليات الدولة، وذلك قبل أذان صلاة يوم الجمعة المقبل الموافق الـ 18 من ديسمبر الجاري بعشر دقائق، وذلك تيمناً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء طلباً لنزول الغيث.

ودعا سموه إلى الابتهال للمولى عز وجل ليعم الغيث وينشر رحمته وعطاءه وخيره على العباد والبلاد.