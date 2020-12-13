فورمولا -١ تميز الاستضافة

بطولة العالم للفورمولا - 1، انطلقت من أبوظبي وتحديداً جزيرة ياس التي انتقلت إليها أنظار ملايين المتابعين في العالم لهذا الحدث الرياضي الضخم، في توقيت يتوق فيه عشاق عالم الرياضة إلى استئناف هذه التظاهرات الرياضية الكبرى التي اعتادت الإمارات تنظيمها، وعادت إلى أرضها بزخم بعد نجاحها في احتواء تداعيات جائحة «كورونا».

جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا - 1 شهدت تنظيماً مميزاً، تخلله اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المشاركين والحضور، وتأمين أفضل معايير الأمن والسلامة، وسط بعد إنساني للحدث، تمثل في حضور أبطال خط الدفاع الأول مجريات السباق من «تلة خط الدفاع الأول»؛ تقديراً لتضحياتهم وجهودهم الاستثنائية خلال الأزمة في حماية المجتمع والوطن.

ضجيج السيارات امتزج بأضواء الجزيرة وفرحة المتابعين، ليؤكد قدرة الإمارات وإمكاناتها التنظيمية وحرصها على تهيئة أفضل الظروف أمام العالم لضمان عودة الحياة إلى شكلها الطبيعي، بعد توقف كثير من البطولات العالمية، إلا أن حلبة مرسى ياس أعادت الألق من جديد للرياضة والسياحة، باستضافة البطولة الأهم في سباق الفورمولا - 1.

هذه التظاهرات تتزامن مع إطلاق الدولة الهوية السياحية الموحدة، حملة «أجمل شتاء في العالم»، التي تسلط الضوء على ما تزخر به الإمارات من مواقع سياحية وتاريخية وترفيهية وأجواء شتوية مميزة جعلتها ضمن قائمة أفضل 10 وجهات سياحية عالمية، ومكنتها من استقطاب أكثر من 27 مليون زائر واستقبال أكثر من 32 مليون نزيل في فنادقها، وهي تستعد الآن للترحيب بالسياح كونها الدولة الأسرع في التعافي من آثار الجائحة.

"الاتحاد"