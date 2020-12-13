إسرائيل تسجل 1288 إصابة جديدة بكورونا

سجلت إسرائيل 1288 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و14 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية فيما واصلت الحالات النشطة بالارتفاع وكذلك الفحوصات الموجبة في مؤشر لارتفاع بالحالات الخطيرة بالمستشفيات بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية وصلت الحالات النشطة إلى 17339 حالة، فيما بلغ إجمال الإصابات منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في إسرائيل في مارس الماضي إلى 356015..في حين بلغت الوفيات 2983 حالة.

ويرقد المئات من المصابين في أقسام "كورونا" بالمستشفيات بينهم 321 مصاباً بحالة خطيرة و128 مصاباً تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ومع انتشار فيروس كورونا وتسجيل معدل قياسي بالإصابات بالأيام الأخيرة كثفت وزارة الصحة الإسرائيلية بالتعاون مع صناديق المرضى وعبر محطات الفحص المتنقل من فحوصات اكتشاف كورونا، وأجري، أمس السبت نحو 45 ألفاً من فحوصات كورونا حيث أظهرت النتائج بأن 2.9% موجبة.