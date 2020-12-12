في قلب العالم

بطبيعتها الخلابة وبطيبة شعبها وسماته السمحة، وبموقعها الأثير في قلب العالم جغرافياً وإنسانياً.. تعد الإمارات بحق من أجمل بقاع الأرض. وبانفتاحها الحضاري الرائع على ثقافات الشعوب، تستحق الدولة بجدارة مكانتها المتقدمة على خريطة السياحة العالمية، كوجهة جاذبة، ليس فقط للسياحة الدولية، بل أيضاً للسياحة الداخلية، بكل أنواعها.

فالإمكانات الاقتصادية والخبرات البشرية والكنوز الثقافية والحضارية والأثرية والعمرانية، بلا حدود.. في مختلف إمارات الدولة. ولتحقيق الاستفادة القصوى من كل هذه الموارد، جاءت الاستراتيجية الجديدة والحملة الموحدة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. إنها انطلاقة رائعة للسياحة المحلية، ستضاعف العائدات بما هو أكثر من 41 مليار درهم، عبر توحيد الجهود وتنسيق الطاقات، للارتقاء بالقطاع الحيوي وبناء منظومة سياحية تكاملية شاملة، تحت مظلة هوية موحدة، تدعم اقتصادنا الوطني وترسخ هويتنا الوطنية والثقافية.

من أجل ذلك، سيحتفي العالم دوماً بقصة نجاح الإمارات كوجهة واحدة متنوعة وحيوية وثرية بمختلف التجارب الحضارية.

"الاتحاد"