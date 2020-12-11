الشباب مستقبل الوطن

نجل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، زايد، وعدد من الشيوخ وأبناء الوطن كانوا على موعد مع كلمات ملهمة من سموه لدى حضوره الاحتفال بتخرجهم في كلية ساندهيرست الملكية البريطانية الأعرق بين المؤسسات الأكاديمية العالمية، والتي تخرج فيها عدد كبير من الشيوخ والمواطنين وقادة العالم على مدى العقود الماضية.

دعوة سموه الخريجين إلى السعي والاجتهاد والمثابرة في طلب العلم وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية، تجسد مسيرة وطنية قامت منذ التأسيس على الإيمان بأهمية العلم في بناء الدول، وتحفيز طاقات الشباب، ومهدت الطريق أمامهم للانخراط في دراسة أهم العلوم واكتساب المهارات، وهو ما بدأت الدولة تجني ثماره بوجود كوادر وطنية قيادية في مؤسساتها ومشاريعها النوعية في الفضاء والطاقة النووية والتعليم والصحة والاقتصاد.

كوكبة من أبناء الوطن، يشاركون في مسيرة الوطن التي شهدت نهضة كبيرة وشارفت على الاحتفال باليوبيل الذهبي بإنجازات كبيرة، وتستعد استناداً لاستراتيجية مستقبلية لتنفيذ مبادرات ومشاريع شتى يكون لطاقاتها الوطنية دور كبير في تحقيقها، والاستمرار في الحفاظ على مكانة الدولة في الصدارة العالمية.

الشباب هم عماد الوطن وأمل مستقبله، فهم القادرون على حمل الأمانة باقتدار والحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل الجهود الاستثنائية للقيادة الرشيدة منذ التأسيس، ونهج قائم على نشر الإنسانية والتنمية والاستقرار والأمن وترسيخ قيم الإيثار والعطاء.

"الاتحاد"