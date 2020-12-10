صداقة تاريخية

نحو مزيد من دعم العلاقات الإماراتية البريطانية الممتدة تاريخياً بين البلدين الصديقين، وتعزيز عوامل الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، تأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى العاصمة لندن، ولقاؤه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

الإمارات وبريطانيا، تجمعهما علاقات استراتيجية مدعومة برغبة قيادتي البلدين في رفع مستوى التنسيق في المجالات التنموية المختلفة، كما يرتبط البلدان بتعاون اقتصادي نوعي تجسده اللجنة المشتركة، والذي أثمر مؤخراً عن اتفاق الحكومتين على برنامج تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري يتضمن 9 محاور رئيسة، بهدف دعم استراتيجيات التنمية المستدامة للمرحلة المقبلة.

التعاون الإماراتي البريطاني يكتسب أهمية في ظل التداعيات العالمية لجائحة كورونا، عبر إطلاق المبادرات واستكشاف الفرص المشتركة الكفيلة بتسريع التعافي، خاصة أن المملكة المتحدة أكبر مستثمر أجنبي في أسواق الدولة، كما تأتي الإمارات ضمن قائمة أهم المستثمرين في بريطانيا، وهو ما يعزز دورهما كقوى اقتصادية، وتحديداً في المجالات التي تشكل عناصر اقتصادات المستقبل.

محادثات مهمة جاءت في توقيت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة، عنوانها السعي لترسيخ ثقافة الحوار، وتقريب وجهات النظر في حل الصراعات، ودفع الجهود التي تصب في سبيل إحلال السلام والتنمية، وهو المبدأ الذي تنطلق منه الإمارات في علاقاتها مع دول العالم، والطريق الذي تنتهجه من أجل الوصول إلى عالم يسوده الأمل بمستقبل مزدهر للأجيال المقبلة.

"الاتحاد"