إنجاز جديد

من نجاح لآخر تواصل الإمارات رحلة الإنجازات والتقدم على كل المستويات. تشهد على ذلك أرقى المؤسسات الدولية التي تضع الإمارات دوماً في صدارة المؤشرات التنموية والعلمية والاقتصادية والمالية العالمية.

وتصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية الذي منحته وكالة موديز للإمارات يعد أحدث الإنجازات التي تضيفها الدولة قبل رحيل 2020 لقائمة طويلة من النجاحات خلال العام.

فالتصنيف السيادي الأعلى في المنطقة، هو محصلة سياسات مالية رشيدة واستقرار داخلي، وعلاقات دولية قوية وتنوع اقتصادي راسخ، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

حصدت الإمارات هذا التصنيف الائتماني الأرقى في ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم بسبب كورونا، بما يؤكد مرونة وقوة ورسوخ اقتصادنا ومؤسساتنا وفعالية سياساتنا الحكومية.

ولولا ذلك، لما كان من الممكن تحقيق مراكز متقدمة جداً في مؤشر المعرفة العالمي.. والوصول إلى أدنى مستوى من الإصابات بفيروس كوفيد-19، واستئناف مختلف الأنشطة في أبوظبي خلال أسبوعين.

"الاتحاد"