مؤسسة حضارية

التوعية هي الطريق الصحيح لوقف أي مظاهر سلبية من سلوكيات وعادات تمسّ قيم المجتمع، وتحديداً في مجال التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي التي تضم مختلف الفئات والأعمار ممن يحتاجون إلى لفت انتباههم لمخاطر هذه السلوكيات، وحثهم على الطرق المثلى للاستخدام الآمن لوسائل التواصل الإلكترونية وآلية التعامل مع المنتجات الرقمية.

ويأتي قانون إنشاء مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مكملاً لجهود الدولة التي تبذلها في مجال الحفاظ على أفراد المجتمع وتوعيتهم بشكل استباقي من أي ممارسة سلبية قد يترتب عليها أثر قانوني، أو تداعيات على بنيان الأسرة، مثل التشهير بالأشخاص والرموز أو إثارة النعرات أو تحض على العنف وعقوق الوالدين، باستخدام مختلف وسائل التوعية، من ندوات وورشات عمل وبرامج تلفزيونية وإلكترونية، يسهل الوصول إليها والاستفادة من مضمونها.

هذا المركز يجسد الفهم الحقيقي لمتطلبات أفراد المجتمع، خاصة مع توسع قاعدة المتعاملين مع وسائل التواصل الاجتماعي، وحاجتهم إلى الثقافة الاجتماعية والقانونية المكملة للمناهج التعليمية، بما يكفل الحفاظ على هوية الدولة القائمة على ترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل وقبول الآخر، ونشر قيم التسامح، وتعزيز الترابط وأواصر التماسك الاجتماعي.

مؤسسة حضارية جديدة، تضاف إلى منظومة الرعاية الاجتماعية عبر تأهيل كل من يرغب ليكون مساهماً في النصح والإرشاد، وعاملاً في تعميم هذه الثقافة وإسناد الجهود الرسمية للوصول إلى مختلف الشرائح، للحد من هذه الممارسات وآثارها، ضمن رؤية تستهدف إشراك أفراد المجتمع في هذا الجهد الوطني وتمكين المركز من تحقيق أهدافه.

"الاتحاد"