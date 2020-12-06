سفارة الدولة في واشنطن تسلط الضوء على الإنجازات المشتركة مع شركائها

واشنطن دي سي (وام)

احتفلت سفارة الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية باليوم الوطني الـ49 للدولة، عبر برنامج بث افتراضي تم خلاله تسليط الضوء على الإنجازات المشتركة لدولة الإمارات مع شركائها خلال العام 2020، والتي شملت التعاون لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وإطلاق مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، وإبرام الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل.

وتوالت التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة من المواطنين الإماراتيين ومجموعة من الشخصيات الأميركية البارزة في مختلف المجالات، والذين تطرقوا في أحاديثهم إلى شراكاتهم مع المؤسسات الإماراتية لتأسيس روابط ثقافية ومعالجة التحديات العالمية وتحقيق الرخاء والازدهار الاقتصادي، من خلال البث المباشر عبر شبكة الإنترنت.

وقال معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، بهذه المناسبة: «على الرغم من التحديات غير المسبوقة التي شهدناها خلال العام 2020، إلا أن سياسة دولة الإمارات اتسمت بالمرونة، حيث أنجزت الكثير من المهام الرائعة، وكان لأصدقائنا في الولايات المتحدة دور إيجابي حاسم وفعال ساهم في التقارب بين الدولتين بصورة أكبر».

وقدم الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش في إطلالة مفاجئة التهنئة لدولة الإمارات بذكرى تأسيسها الـ49، متمنياً لها الخير والسداد.. قائلاً: «إن دولة الإمارات شريك قوي وموثوق به يعول عليه في منطقة تواجه تحديات عديدة، والولايات المتحدة محظوظة بصداقتها المستمرة الممتدة على مدى عقود مع دولة الإمارات، حيث تتعاون الدولتان للمحافظة على الأمن وتحقيق الرخاء».

وتحدث الفنان والممثل الكوميدي الأميركي المعروف ستيف هارفي عن زيارته لدولة الإمارات وتجربته هناك وما لمسه من التنوع والاندماج.. قائلاً: «أقول للناس عليكم بزيارة دولة الإمارات ورؤيتها بأنفسكم... فلن تصدقوا مدى الدفء الكامن في ثقافتها وعاداتها والقبول الذي ستحظون به وأنتم بطبيعتكم».

من جانبهم، أشاد دبلوماسيو السفارة بأداء الأطباء الإماراتيين في الولايات المتحدة وأثنوا على جهودهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «‏‏كوفيد-19»‏‏، وسلطوا الضوء على الجهود الناجحة المبذولة من سفارة الدولة في واشنطن دي سي لإعادة المواطنين الإماراتيين والمقيمين المتواجدين في الولايات المتحدة إلى الدولة، مؤكدين التزام دولة الإمارات بالتعاون مع دول العالم للتصدي لهذا الوباء. وكان من ضمن ضيوف برنامج الاحتفال الطاهي الشهير الشيف خوسيه اندريس، الذي شكر دولة الإمارات على دعمها وتحدث حول جهود منظمته المعروفة باسم «World Central Kitchen» لمساعدة المحتاجين خلال جائحة كورونا، حيث قال: «أعلم أننا في دول مختلفة ولدينا أعلام مختلفة وننتمي لديانات مختلفة وهنالك من يحاول إخبارنا بأننا جميعاً مختلفون بينما في الواقع، ومن خلال تجربتي بعد كل كارثة طبيعية، فإننا لا نختلف كثيراً عن بعضنا البعض».

كما تلقت سفارة دولة الإمارات في واشنطن التهاني والأمنيات الطيبة والإشادة في واشنطن من شركائها وأصدقائها.. متمنيين لدولة الإمارات الخير والرخاء ومن ضمن المهنئين رابطة مكافحة التشهير، ومستشفى الأطفال الوطني ومدارس منطقة كليفلاند متروبوليتان التعليمية، ومحمية كيز البحرية الوطنية في فلوريدا، ومنظمة «Midnight Mission» لمساعدة فاقدي المأوى وشركة «Monumental» للرياضة والترفيه، ووكالة ناسا الفضائية، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، ومعهد سميثسونيان، وحديقة الحيوانات في سان دييغو، ومنظمة الأولمبياد الخاص، ومنظمة «United Way of Collier and key».