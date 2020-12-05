الإمارات ملتقى عالمي

حدث عالمي على أرض الإمارات تختتم به الدولة عاماً من الإنجازات، رغم تداعيات كورونا على مختلف الدول.. 1200 مشارك من 60 دولة يجتمعون في «جيتكس» أكبر فعالية تكنولوجية في العالم، ليعلنوا من هنا تدشين عودة الفعاليات الكبرى بلقاء روّاد التكنولوجيا العالمية، والمبتكرين الكبار والمستثمرين العالميين في القطاع.

الإمارات الأسرع عالمياً في التعافي من تأثيرات الجائحة، إثر نجاح لافت حققته في محاصرة انتشار الوباء وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً، باعتمادها إجراءات نوعية للحفاظ على صحة المجتمع في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد والأمن الغذائي والدوائي، ما مكنّها من أن تكون في طليعة الدول المستضيفة للتظاهرات العالمية.

حجم المشاركة الواسع في «جيتكس» يعكس مستوى ثقة المجتمع الدولي بالإجراءات الوقائية المتبعة محلياً، كما يوضح أهمية «جيتكس» والملتقيات العالمية التي درجت الدولة على استضافتها لما لها من أثر في دعم القطاعات الطامحة للعودة إلى الأسواق بقوة بعد عام من التحديات، خاصة أن العام 2021 يبشر بتعافي النشاط التجاري والاقتصادي مع قرب انتهاء الأزمة.

لطالما كانت الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً لكبريات الشركات، وحاضنة لأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة الراغبين بالانطلاق منها إلى العالمية، وتحديداً في قطاع تكنولوجيا المعلومات، بسبب ما توفره من تسهيلات وبيئة استثمارية جاذبة، بالتزامن مع مشاريع ومبادرات متنوعة كبرى سيتم إطلاقها مع بداية مسيرة الخمسين الجديدة.

"الاتحاد"